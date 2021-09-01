Владивосток, 1 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии 37 новых социальных объектов в Дагестане. Находясь с рабочей поездкой в Приморском крае, глава государства в режиме видеоконференцсвязи обратился к участникам торжественных мероприятий, посвященных их открытию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

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Он поздравил всех дагестанцев с Днем знаний и поблагодарил Министерство обороны РФ, специалисты которого возвели 36 из 37 соцобъектов, в том числе ясли, детские сады, школы. Все они оснащены современным оборудованием, необходимой техникой, игровыми и спортивными площадками.

«Знаю, что нужно было решать непростые задачи, учитывать сложные сейсмические условия, строить в труднодоступных и высокогорных районах. Но инженеры, проектировщики, строители обеспечили запланированные темпы и качество работы, использовали новые технологические решения и, конечно, соблюдали все необходимые экологические требования» , — отметил президент РФ.

Путин еще раз напомнил, что создание новой современной социальной инфраструктуры не только в Дагестане, но и в целом по всей России является государственной задачей на ближайшую перспективу. Так, по словам президента, до конца 2023 года должно быть создано всего около 256 тыс. мест в яслях, на что уже выделено свыше 150 млрд рублей.