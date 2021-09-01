Сергиев Посад, Московская область, 1 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В подмосковном Сергиевом Посаде бесплатно раздают яблоки. Получить фрукты сможет любой желающий при помощи специального устройства, которое организаторы благотворительной акции назвали «ябломат».

Яблоки

Автомат для бесплатной раздачи яблок населению работает по следующему принципу: человек звонит по указанному на «ябломате» номеру телефона, получает промо-код, который затем нужно ввести на клавиатуре вендинговой машины. После этого устройство выдает пакет яблок.

«Ябломат» установлен около здания Администрации города, в пешеходной зоне «Дорога к Храму». Ожидается, что акция по бесплатной раздаче фруктов продлится до 5 сентября.