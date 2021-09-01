Татищевский район, Саратовская область, 1 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Татищевском районе Саратовской области днем 1 сентября в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Авария случилась на Саратовской кольцевой автодороге перед съездом на село Сторожевка.

ДТП

Как сообщают СМИ, легковой автомобиль Renault Logan допустил столкновение с фурой Volvo, которой управлял 27-летний мужчина. После удара легковушка загорелась.

«Информация на пульт дежурного поступила в 15:10. На место происшествия выехала бригада центра медицины катастроф. Констатирована смерть двух человек. В силу масштабного термического поражения, пол до проведения патологоанатомической экспертизы определить невозможно», — цитирует «Взгляд-инфо» региональный минздрав.

В результате ДТП сгорели водитель и пассажир Renault Logan.

ИА REGNUM напоминает, 20 августа на 154-м км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Вольском районе Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате их столкновения погибли пять человек.

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