Калуга, 1 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Калуге 1 сентября в День знаний, губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатору Владиславу Шапше показали работу учебного оборудования

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В сопровождении министра образования и науки области Александра Аникеева и директора Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрея Царькова губернатор ознакомился с работой вуза.

В настоящее время филиал университета располагает семью учебно-лабораторными корпусами, тремя благоустроенными общежитиями и включает в себя два факультета, 20 кафедр, военный учебный центр, вычислительный центр, научно-техническую библиотеку. В вузе обучается 2228 студентов и 40 аспирантов. КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана — единственный вуз на территории области, в котором все студенты и аспиранты обучаются по очной форме. Обучение здесь идет по восьми направлениям бакалавриата, восьми направлениям магистратуры, трём направлениям специалитета и восьми направлениям аспирантуры. Приоритетными направлениями подготовки являются «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Мехатроника и робототехника», «Проектирование технологических машин и комплексов», «Управление в технических системах», «Конструирование и технология электронных средств», «Инноватика».

Губернатору Владиславу Шапше показали работу учебного оборудования для исследования высокотемпературных сварочных процессов и контроля сварных соединений, процесс дуговой и контактной сварки. Обходя лаборатории, Владислав Шапша встретился со студентами и поздравил их с Днем знаний.