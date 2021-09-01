Воронеж, , 16:05 — REGNUM Возможные факты агитации за кандидатов в Государственную думу, а также в Воронежскую областную думу на линейках в школах областного центра 1 сентября проверит избирательная комиссия Воронежской области.

Единый день голосования Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Фото с наборами с агитацией одной из партий-участниц выборов, которые раздавали первоклассникам 1 сентября, появились в ряде воронежских телеграм-каналов. В папках с партийным слоганом находились агитационные материалы за конкретных кандидатов.

«Нужно оценить все обстоятельства дела об агитации в общеобразовательном учреждении. Нужно оценить, как все происходило, была ли это агитация законная или незаконная, были ли какие-то нарушения. Дальше соответствующим образом будем реагировать», — прокомментировал «Коммерсантъ-Черноземье» председатель облизбиркома Илья Иванов.

На четыре мандата депутата Государственной думы восьмого созыва от Воронежской области претендуют 32 кандидата, выдвинутых девятью партиями. По единому избирательному округу в выборах участвуют 14 политических партий. В повторных выборах депутата Воронежской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 12 участвуют пять кандидатов от партий.