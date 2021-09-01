Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Ростовской области ко Дню знаний подготовлена серия акций и тематических мероприятий, которые пройдут как в очном формате, так и в онлайн-режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM День знаний в Московском Суворовском училище

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

Так, например, в рамках акции «Знай село» в Неклиновском районе запланирован концерт творческих коллективов, жителей села Вареновка познакомят с арт-кластером «Таврида». На площадке Донского государственного университета состоятся лекции, мастер-классы, интенсивы для студентов и сельской молодёжи. В Красном Сулине проведут проектную мастерскую «Село будущего», которая предусматривает собой создание проекта, направленного на разработку модели современного села.

Ростовчане также могут принять участие в онлайн-акции «Читай со мной», в рамках которой рассказать подписчикам в социальных сетях о любимой книге.