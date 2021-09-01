Джокьякарта, Индонезия, 1 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Гигантский предмет, похожий на сковороду, был найден в районе Джокьякарты, сообщает CNN Indonesia.

kellytf Раскопки

Объект диаметром 2,75 метра был успешно поднят на поверхность. В процессе раскопок с помощью экскаватора рабочий нашел закопанный в землю посторонний предмет.

Предположительно, этот предмет мог остаться с голландской колониальной эпохи и использоваться в качестве основы для водяного насоса.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 26 августа был найден скелет молодой женщины возрастом 7200 лет.