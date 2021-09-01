В Калуге открылся школьный технопарк
Калуга, 1 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Первый в Калужской области школьный технопарк «Кванториум» открылся сегодня, 1 сентября, в школе №25. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии приняли участие руководители области и города.
«Кванториум» создан на базе кабинетов химии, физики, технологии, биологии и математики. Были отремонтированы не только кабинеты, но также коридоры и столовая, закуплена новая мебель и самое современное оборудование на сумму 24 миллиона рублей.
В первой половине дня все аудитории будут использоваться в рамках традиционного образовательного процесса, а во второй распахнут свои двери для всех детей микрорайона. В «Кванториуме» будут преподавать естественнонаучные предметы, предусмотрено дополнительное образование детей по программам технической направленности: робототехника, промышленный дизайн, аддитивные технологии, гео-аэро. В текущем году естественнонаучные предметы в «Кванториуме» будут осваивать 250 учеников, порядка ста школьников пройдут обучение по программам дополнительного образования.