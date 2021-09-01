Калуга, 1 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Первый в Калужской области школьный технопарк «Кванториум» открылся сегодня, 1 сентября, в школе №25. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии приняли участие руководители области и города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылся школьный технопарк

«Кванториум» создан на базе кабинетов химии, физики, технологии, биологии и математики. Были отремонтированы не только кабинеты, но также коридоры и столовая, закуплена новая мебель и самое современное оборудование на сумму 24 миллиона рублей.

В первой половине дня все аудитории будут использоваться в рамках традиционного образовательного процесса, а во второй распахнут свои двери для всех детей микрорайона. В «Кванториуме» будут преподавать естественнонаучные предметы, предусмотрено дополнительное образование детей по программам технической направленности: робототехника, промышленный дизайн, аддитивные технологии, гео-аэро. В текущем году естественнонаучные предметы в «Кванториуме» будут осваивать 250 учеников, порядка ста школьников пройдут обучение по программам дополнительного образования.

«Важно, что заниматься в «Кванториуме» смогут не только ученики 25-й школы, но и все дети микрорайона. Это позволит охватить большое количество школьников и развить их таланты и способности, — отметил глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — Работа в этом направлении продолжается: планируется создание «Кванториума» ещё в одной из школ на окраине Калуги, чтобы проживающие далеко от центра города ребята также имели возможность получить качественное дополнительное образование».