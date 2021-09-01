Уфа, 1 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Десять объектов намерены построить и реконструировать к празднованию 450-летия основания города Уфы в 2024 году. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Этот вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона.

«Учитывая масштаб мероприятия, мы планируем создать проектный офис, который будет заседать еженедельно. Все заинтересованные ведомства мы включим в этот проектный офис, для того чтобы максимально оперативно и эффективно отрабатывать возникающие вопросы и проблемы», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Отмечается, что в настоящее время в план мероприятий празднования 450-летия Уфы включено 39 событий. При этом перед региональным оргкомитетом стоит задача по формированию списка тех мероприятий, которые точно должны войти в план подготовки, чтобы на достойном уровне провести юбилей.

«Это должны быть как совершенно новые объекты для Уфы, так и реновация, благоустройство уже существующих зданий, дорог, общественных территорий. Чтобы вся наша столица была приведена в порядок и соответствовала своему солидному юбилею», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил опросить жителей Уфы, для того чтобы они смогли высказать свое мнение, какие объекты они хотели бы увидеть к 450-летию города.

Во время совещания было решено включить в план мероприятий десять объектов, которые будут возведены и реконструированы к этой торжественной дате: строительство Евразийской библиотеки, Депозитария и музея археологии на территории городища «Уфа-II», Международного центра спортивной борьбы, общеобразовательной школы на 2200 мест в микрорайоне «Глумилино-2» города Уфы. Также в списке строительство нового здания госпиталя ветеранов войн, реконструкция Русского драматического театра, реконструкция арочного моста через р. Белую, строительство пешеходного путепровода через проспект Салавата Юлаева в завершении улицы Коммунистической и строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева, а также реконструкция исторического центра Уфы.