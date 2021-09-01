Вашингтон, , 15:57 — REGNUM США по-прежнему твёрдо привержены денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом 31 августа заявил спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док, подводя итоги переговоров со своим американским коллегой Соном Кимом и высокопоставленными лицами Белого дома.

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Он подтвердил, что Сеул и Вашингтон посредством консультаций ищут способы взаимодействия с КНДР, включая оказание гуманитарной помощи.

Но Гю Док отметил, что США продолжают уделять большое внимание северокорейской ядерной проблеме, несмотря на необходимость решения других важных вопросов, включая вывод войск из Афганистана.

«Правительство США продолжает осознавать безотлагательность северокорейской ядерной проблемы даже с учётом быстро меняющихся международных политических условий, и будет продолжать рассматривать её как первоочередную задачу» — сказал Но Гю Док.

Известно, что в ходе визита в США спецпредставитель Южной Кореи также провёл встречи с заместителем госсекретаря Уэнди Шерман и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности СШАКуртом Кэмпбеллом.