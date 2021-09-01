Москва, 1 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. При вложении средств в металлические счета жителю РФ стоит помнить, что данный инструмент больше интересен для долгосрочных сбережений, чем для получения дивидендов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Обезличенные металлические счета — беспроцентные вложения средств, выиграть на них можно только за счет разницы между ценой покупки и ценой продажи. Динамика цен на золото неоднозначна. Например, цена на золото за прошедший год (август-сентябрь) упала более чем на 14%, а с начала 2021 года к текущему моменту падение составило примерно 5%, но с 11 августа по 1 сентября цена на золото выросла на 4,5%. Учитывая такую ценовую волатильность на золото, при ставке вкладчика именно на доходность целесообразно профессиональное управление обезличенными металлическими счетами, что также требует дополнительных затрат», — сказала Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова рассказала, с чем связан основной риск хранения денег на металлических счетах.