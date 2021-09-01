Варшава, 1 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Польше начался новый учебный год — 2021/2022. Несмотря на длительные дискуссии в правительстве по поводу дистанционной формы обучения, первые занятия во всех школах республики прошли в стационарном режиме. Об этом сообщает Polskie Radio.

Edu.gov.ru Ученики в классе

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Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек сообщил журналистам, что, несмотря на прогнозы о скором начале четвертой волны пандемии коронавируса, вопрос о переводе обучения на дистанционный режим пока не стоит.

«Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом, школы получили средства индивидуальной защиты — маски и антисептики. Да и в целом, дети — это не самый большой источник инфекций. На их долю приходится около 4% инфекций. Детей заражают больше взрослые, чем наоборот, поэтому я не боюсь возвращать учеников в школу», — сказал министр.