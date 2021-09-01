Блед, Словения, 1 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Верховный представитель в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт ожидает, что все проблемы, возникшие между сторонами в БиГ, будут решены за столом переговоров. Об этом он заявил 1 сентября, отвечая на вопросы журналистов во ходе Бледского стратегического форума в Словении.

José Cruz/Agência Brasil Кристиан Шмидт

На вопрос выполнит ли он требование члена президиума БиГ от бошняков Шефика Джаферовича о смене сербского члена президиума Милорада Додика, Шмидт ответил, что «институты власти должны работать», и что он ожидает, что все субъекты, которые участвуют в их работе проявят ответственность.

«Я переисполнен оптимизма, и я надеюсь, что мы все вместе сядем за стол переговоров и найдем способ решить эти проблемы, но и другие вопросы, например экономические и те, которые касаются европейской интеграции», — процитировало агентство «Танюг» слова ответ Шмидта.

Напомним, что ранее Джаферович потребовал от Шимдта воспользоваться боннскими полномочиями и сменить Милорада Додика, потому что тот блокирует работу президиума БиГ. Решение не участвовать в принятии решений в рамках президиума БиГ принял парламент Республики Сербской после того, как предыдущий верховный представитель Валентин Инцко ввел в законодательство БиГ положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».