Москва, 1 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в Москве по состоянию на июль 2021 года выросла в годовом выражении более чем на четверть. Такие цифры 1 сентября приводит аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» в своем исследовании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилье в Москве

«С июля 2020 года по июль 2021 года стоимость квадратного метр в «старой» Москве увеличилась на 25,9%, в Новой — на 25,2%, в Московской области — на 31%», — отмечают авторы обзора.

В августе в столичном регионе было зафиксировано замедление темпов роста стоимости жилья. Связано это, по мнению аналитического центра, с предыдущим ажиотажным подорожанием жилья.

«Благодаря рекордно дешевой ипотеке, перетоку средств с банковских вкладов, ставки по которым опустились ниже уровня инфляции, и ажиотажу на первичном рынке цены на вторичное жилье резко выросли за последний год», — сказано в исследовании.