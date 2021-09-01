Москва, 1 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Российский ВВП не может рассчитывать на то, что в 2021 году темпы его роста окажутся серьезно выше 4,2−4,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

«Рассчитывать на более серьезные значения экономического роста в текущем году, думаю, не стоит, — сказал Чередниченко. — Как на мировом, так и на российском рынке сохраняются сдерживающие факторы пандемийного характера, существенно ограничивающие возможности взрывного роста после пике 2020 года. К тому же сохраняется неопределенность в периметре американо-китайских взаимоотношений, также растет частота возникновения локальных кризисов (один из которых мы наблюдаем сейчас в Афганистане), что тоже накладывает негативный оттенок на потенциал роста мирового рынка в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что по итогам 2021 года валовый внутренний продукт в России может вырасти на рекордные 4,2−4,3%.