Вашингтон, 1 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В мире за последние 50 лет из-за стихийных бедствий погибли свыше 2 млн человек, говорится в опубликованном 1 сентября в Женеве докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН.

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Отмечается, что с 1970 по 2019 год в мире произошло более 11 тыс. бедствий, связанных с экстремальными климатическими, метеорологическими и гидрологическими явлениями.

«В результате чего погибли более 2 млн человек и был нанесен ущерб в размере $3,64 трлн», — говорится в исследовании.

При этом в докладе говорится, что благодаря своевременным предупреждениям количество жертв стихийных бедствий в мире за те же 50 лет сократилось в три раза.