Москва, 1 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Основной риск, с которым связано хранение сбережений на металлических счетах, — это неблагоприятная динамика цен на золото. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Основные риски при вложении в обезличенные металлические счета (ОМС) — неблагоприятная динамика цен на золото и отсутствие системы государственного страхования данных вложений, — сказала Воронкова. — Кроме того, на финансовые результаты сделки влияют существенная разница между ценами покупки и продажи, условия налогообложения полученных доходов и расходы, связанные с хранением. Вложения в золото за последние полгода принесли убытки своим владельцам: в СБ РФ убыток от ОМС в золоте составил 6,75%, а в ВТБ — 3,7%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, почему многие жители РФ выбирают металлические счета.