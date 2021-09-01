Астрахань, 1 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Астраханской области 1 сентября открылись школа появилась в посёлке Мирный Наримановского района и лицей № 2 имени В.В. Разуваева на улице 3-й Зеленгинской в Астрахани. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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Обе школы были построены в рамках нацпроекта «Образование». Жители посёлка Мирный в 2019 году обратились к руководству области с просьбой построить новое здание: прежнее, в котором раньше был детский сад, не вмещало в себя всех учащихся. Новая школа на 220 мест оснащена всем необходимым для организации учебного процесса, в том числе мобильным классом с компьютерами и ноутбуками, лифтом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Есть также библиотека, спортивный и актовый залы. На пришкольном дворе — игровая и несколько спортивных площадок для гимнастических упражнений, волейбола, подвижных игр и тихого отдыха.

Первая линейка в честь Дня знаний прошла 1 сентября на свежем воздухе, с соблюдением санитарных мер в условиях пандемии COVID-19. Детей, которые проживают на отдалённой территории посёлка Мирный, будут возить школьные автобусы.

В Астрахани 1 сентября торжественно открыли лицей № 2 имени В. В. Разуваева. Четырёхэтажная школа рассчитана на тысячу мест. В 2021 году лицей принял 180 первоклассников. Эта школа одна из самых больших и современных в городе: в ней есть спортзал площадью более 800 квадратных метров, кабинеты кройки и шитья и кулинарии, мастерская, столовая на 450 учащихся, медцентр с кабинетами зубного врача, процедурным и прививочным. На входе установлен прибор для автоматической бесконтактной термометрии и распознавания лиц. В рамках проекта «Доступная среда» в здании установили пандусы, лифты и подъёмники.

В Астраханской области к новому учебному году капитально отремонтировано 75 школ на сумму более 55 миллионов рублей. Кроме того, правительство региона планирует войти в федеральную программу капремонта общеобразовательных школ. учреждений, которым требуется масштабное обновление, насчитывается около 160. В первый класс в 2021 году пошли 14,5 тыс. детей. В настоящее время вакцинировано 78% педагогических работников региона.