Блед, Словения, 1 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Ни одна из стран — участниц Европейского союза не согласилась принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Об этом 1 сентября заявил глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли в ходе форуме по стратегической безопасности в городе Блед (Словения), его слова приводит пресс-служба ЕП.

Olaf Kosinsky Давид Сассоли

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«Глубоко разочарованы вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое», — сказал он.

При этом Сассоли добавил, что страны ЕС думают только о тех беженцах из страны, с которыми они работали и «ни у кого не хватает мужества» принять тех, чьим жизням в Афганистане в настоящее время угрожает опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что Афганистан пока остаётся территорией, откуда исходит угроза терроризма и не исключено, что террористы могут перейти границы сопредельных стран под видом беженцев.