Москва, 1 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В 2021 году российский ВВП действительно может показать рост в 4,2−4,3%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал соответствующее предположение первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина. По словам Чередниченко, такой прогноз роста экономики РФ выглядит правдоподобно и отвечает той экономической ситуации, которая сложилась на сегодня в России. Как полагает экономист, на это работает несколько позитивных факторов.

Investprofit.info ВВП России

«Во-первых, низкая база предшествующего года, когда, по результатам нескольких пересчетов со стороны Росстата, период в итоге был закрыт с результатом минус 3,1% от показателей выпуска 2019 года, — сказал Чередниченко. — Во-вторых, в течение всего текущего года правительство проводило «финансовые инъекции» как для поддержки бизнеса, так и для поддержки населения, что вывело структуру и объем потребительских расходов — ключевого фактора роста выпуска — почти на докризисный уровень. В-третьих, уровень роста цен, в значительной степени импортируемый с мировых рынков, по ряду ключевых отраслей существенно опережает прогнозный уровень инфляции в 6%, что, в свою очередь, ощутимо увеличивает потенциал номинального ВВП 2021 года. И, что крайне важно, на фоне изменившейся мировой конъюнктуры серьезный вклад в позитивную динамику добавляют отрасли, работающие в сфере добычи и обработки ресурсов».

Также, как подчеркнул Чередниченко, серьезный прирост показали российские сельхозпроизводители.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Ведяхин заявил, что, по итогам 2021 года, валовый внутренний продукт (ВВП) в России может вырасти за много лет на рекордные 4,2−4,3%.