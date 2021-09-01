Казань, 1 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В казанском метрополитене с 1 сентября курсирует «Поезд финансовой грамотности». В его вагонах размещена информация об основных правилах финансово грамотного поведения.

Надпись на двух государственных языках РТ в Казанском метрополитене

Пассажиры за несколько минут поездки могут узнать, как защититься от кибермошенничества, распознать финансовую пирамиду или кто такие черные кредиторы. По вагонам расклеены яркие информационные баннеры с QR-кодами, после сканирования которых пользователь будет направлен на портал «Финансовая культура». Как сообщает казанский метрополитен, поезд будет курсировать до конца текущего года.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 16 августа ввели пересадочный тариф для пассажиров в метро и наземного электрического транспорта. Новый тариф позволяет сэкономить тем горожанам, кто добирается до места назначения с пересадками и вынужден платить за проезд дважды. Жители могут в течение 45 минут совершить пересадку с одного вида электротранспорта без дополнительной оплаты за 45 рублей.

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