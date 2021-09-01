В казанском метро запустили поезд финансовой грамотности
Казань, 1 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В казанском метрополитене с 1 сентября курсирует «Поезд финансовой грамотности». В его вагонах размещена информация об основных правилах финансово грамотного поведения.
Пассажиры за несколько минут поездки могут узнать, как защититься от кибермошенничества, распознать финансовую пирамиду или кто такие черные кредиторы. По вагонам расклеены яркие информационные баннеры с QR-кодами, после сканирования которых пользователь будет направлен на портал «Финансовая культура». Как сообщает казанский метрополитен, поезд будет курсировать до конца текущего года.
ИА REGNUM напоминает, в Казани с 16 августа ввели пересадочный тариф для пассажиров в метро и наземного электрического транспорта. Новый тариф позволяет сэкономить тем горожанам, кто добирается до места назначения с пересадками и вынужден платить за проезд дважды. Жители могут в течение 45 минут совершить пересадку с одного вида электротранспорта без дополнительной оплаты за 45 рублей.
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