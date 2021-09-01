Вильнюс, 1 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Полицейские из Польши начали патрулировать литовско-белорусскую границу. Они прибыли в Литву по просьбе Вильнюса помочь в связи с резким ростом нелегальной миграции в республику через территорию Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Литвы.

Sergey Kompanichenko Граница

«Совместная работа начата. Мы не сомневаемся, что Литва и Польша вместе достойно ответят на вызов белорусской власти и защитят Литву и Польшу от атак, организованных белорусским режимом», — говорится в сообщении МВД республики.

Кроме того, в ведомстве подчеркивают, что прибывшие в Литву 53 польских полицейских будут выполнять задания на различных участках литовско-белорусской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев литовские и польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Литву и Польшу с территории Белоруссии. Они считают, что это вызвано целенаправленными действиями официального Минска с целью дестабилизировать ситуация в Евросоюзе.