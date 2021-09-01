Минск, 1 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. СШАследовало бы перебросить свои силы в Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. Об этом 1 сентября в Бобруйске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Этот хаос, который показывают в аэропорту (Кабула. — прим. пресс-службы), — это конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну. $85 млрд (мне вчера Рахмон назвал эту цифру) американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и все это там оставили, — поведал Лукашенко. — Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы не глупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение — зачем оставили?».

По мнению Лукашенко, сказано в официальном сообщении, США следовало перебросить свои силы в соседние страны и, оставив им свою технику, покинуть регион. «И было бы нормально. Но они же так не сделали. Они могли бы за одну неделю оттуда уйти. Вылетели бы спокойно, без суеты. Но они этот план не приняли. Почему оставили оружие, боеприпасы, склады и прочее?», — озадачился руководитель Белоруссии. По мнению Лукашенко, США в Афганистане потерпели фиаско и бежали, а теперь желают использовать ситуацию для дестабилизации России через Среднюю Азию и Китай, его Синьцзян-Уйгурский автономный район.