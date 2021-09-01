Брюссель, , 15:55 — REGNUM Евросоюз должен наращивать стратегическую автономию и повышать военную мощь, чтобы усилить свою независимость от США, это показали события в Афганистане. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в своей статье, опубликованной 1 сентября изданием The New York Times.

Жозеп Боррель European Parliament

Он указал на то, что именно Вашингтон определял сроки и характер вывода иностранных войск из Афганистана. Поэтому европейцы попали в зависимость «от решений США не только в вопросе эвакуации из Кабула, но и в более широком смысле».

Боррель отметил, что ЕС следует больше вкладываться в свои возможности в сфере безопасности, а также мыслить и действовать стратегически. Для этого нужно общее понимание угроз и общая стратегическая культура. В этом поможет «Стратегический компас» — документ в области обороны и безопасности на ближайшие пять — десять лет.

Глава дипломатии ЕС добавил, что на пространстве содружества обсуждается формирование сил быстрого реагирования из 5 тыс. военных. Предполагается вложить 8 млрд евро в ближайшие шесть лет в усиление обороноспособности. Это позволит ЕС лучше реагировать на вызовы в соседних и других регионах.

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