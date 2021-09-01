Санкт-Петербург, 1 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Антона Головырцева, ранее осужденного вместе с подельником за подрыв поста ДПС в Петербурге, а теперь обвиняемого в совершении убийства курсанта университета МВД в 2014 году. Об этом сообщили 1 сентября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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По версии следствия, вечером 18 февраля 2014 года Головырцев находился во дворе между улицей Уточкина и Комендантским проспектом в Петербурге. Там, действуя из экстремистских побуждений, по мотиву ненависти в отношении сотрудников органов внутренних дел РФ и института государственной власти, умышленно, с целью убийства, выстрел из неустановленного 9 мм самодельного гладкоствольного оружия в 19-летнего курсанта Санкт-Петербургского университета МВД России, рядового полиции. Молодой человек от полученного ранения погиб на месте.

«Дело передано в производство судье», — уточнили в ОПС.

Напомним, расследование дерзкого убийства курсанта длилось шесть лет и привело следователей в исправительную колонию во Владимирской области. Как выяснилось, предполагаемым убийцей оказался 32-летний Антон Головырцев, который в 2018 году был осужден за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Именно он вместе с подельником дважды пытался подорвать посты ДПС в Петербурге по мотивам ненависти к сотрудникам МВД. Одна из бомб не сработала и была обезврежена, вторая, у поста на Кантемировской улице, взорвалась, причинив тяжелые увечья находившейся рядом пенсионерке.