Москва, 1 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. За август рубль подешевел к доллару США на 0,08%, до 73,22 руб. Российская валюта находилась под давлением до 20 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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«Курс доллара повышался до 74,60 руб. Основными факторами для его ослабления выступили: укрепление доллара после выхода сильного июльского отчета по рынку труда; снижение цен на нефть из-за ухода от риска на фоне разочаровывающих экономических данных из Китая, политической напряженности в Афганистане и распространения дельта-варианта коронавируса. Цена на нефть марки Brent опускалась до уровня $64,97 за баррель.

К концу месяца укрепление рубля возобновилось на фоне повышения аппетита к риску на мировых рынках. Он усилился после того, как власти Китая сообщили, что справились с последним всплеском коронавирусной инфекции, вызванным штаммом «Дельта».

Также рисковые активы получили поддержку от новостей о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в понедельник полностью одобрило вакцину COVID-19, разработанную Pfizer и BioNTech. После выступления главы ФРС США курс доллара упал до 73,20 руб., отыграв почти все потери в первой половине недели.

На сентябрь у рубля отличные перспективы по техническому анализу. Дорога открыта до 70,80 руб. Успех покупателей будет зависеть от новостей по коронавирусу и сентябрьского заседания ФРС США.

Если «Дельта"-штамм замедлит темпы распространения по всему миру и показатели начнут показывать рост мировой экономики, то спрос на рисковые активы сохранится. Хорошим знаком для рубля станет падение курса доллара ниже 72,60 рубля», — предполагает эксперт.

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