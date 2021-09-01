Уфа, 1 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Три университета Евразийского научно-образовательный центра вошли в международный рейтинг вузов «Три миссии университета» за 2021 год. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Научный симпозиум

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Московский международный рейтинг вузов является академическим рейтингом, который впервые оценивает три ключевые миссии университета: науку, образование и взаимодействие с обществом. Всего в рейтинге принимают участие 1650 вузов. В перечень лучших вошли вузы из 97 стран мира. При этом Россия сохранила позиции в тройке мировых лидеров по представленности в рейтинге (112 университетов).

Отмечается, что от Башкирии в рейтинг вошли три университета: Башкирский государственный медицинский университет занимает 1101−1200 место в общем числе и 47−50 место среди вузов России;Уфимский государственный нефтяной технический университет занимает 1401−1500 место среди общего числа вузов, и на 73−86 место среди российских вузов;Башкирский государственный университет расположился на 1501−1600 строчке и 87−112 среди российских вузов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в конце прошлого года Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня стал победителем конкурсного отбора и получил федеральную поддержку на развитие. В него вошли шесть университетов Башкирии, три научных учреждения, «Сколковский институт науки и технологий» и 20 предприятий реального сектора экономики.