Москва, 1 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. На российском авторынке представлены новые электрические модели Audi e-tron S и e-tron S Sportback. Об этом сообщается на сайте компании.

Audi Audi e-tron S

Дилеры компании Audi уже начали принимать в России заказы на новинки. Стоимость моделей составляет от 8 450 000 и 8 655 000 рублей соответственно.

S-версии электрических e-tron и e-tron Sportback получили три электромотора. Суммарная мощность установки составляет 503 л. с. и 973 Нм крутящего момента.

С 0 до «сотни» модели разгоняются за 4,5 с. При этом их максимальная скорость равна 210 км/ч. Запас хода Audi e-tron S составляет 372 км, а на одном заряде Audi e-tron S Sportback можно проехать 378 км.

Напомним, 2 сентября компания Audi представит новый концептуальный электрокар Grandsphere.

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