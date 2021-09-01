Москва, 1 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. С точки зрения территорий Москвы сильнее всего в августе 2021 года квартиры подорожали на севере города. Об этом 1 сентября сообщает аналитический центр «Индикаторы рынка недвижимости» в своем обзоре рынка жилья в столичном регионе.

moritz320 Ключи от нового жилья

«В «старой» Москве в августе наблюдалась смешанная динамка в разрезе географии. Сильнее других подорожали квартиры в среднем по уровню цен Северном административном округе», — сказано в исследовании.

Рост цен на севере столицы составил 1,5%. Второе место по динамике удорожания квартир в августе занял Юго-восточный административный округ Москвы — 1%. Южный административный округ напротив занял последнее место — в нем стоимость недвижимости выросла всего на 0,3% по сравнению с июлем, подсчитали авторы обзора.