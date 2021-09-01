Мурманск, 1 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В последний день лета в Мурманской области выявили 153 новых случая заболевания COVID-19. На лечении находятся 13,4 тысячи северян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, за сутки от инфекции скончались восемь девять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 1837.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области ослабили антиковидные ограничения — работу возобновят концертные залы и кинотеатры.