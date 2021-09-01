Москва, 1 сентября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России по футболу. Об этом 1 сентября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу

Отмечается, что на тренировке Чистяков получил повреждение, подвернув голеностоп, и не сможет помочь сборной в ближайших матчах.

Врачи и тренеры сборной России приняли решение отпустить игрока в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения.

Напомним, 1 сентября состоится матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 между сборными России и Хорватии.