Минск, 1 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Опасения стран Запада по поводу предстоящих белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021» является безосновательными, так как эти маневры будут носить исключительно оборонительный характер. Об этом 1 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они зашевелились. <…> Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна», — сказал он.

Также Лукашенко указал на схожесть в построении вооруженных сил России и Белоруссии.

«Но слаживание должно быть. Поэтому мы и вместе должны учиться. Потому что воевать нам придется вместе. Коль есть армия, вооруженные силы, их надо готовить, как-то объединять вместе», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США хотят подогреть ситуацию в России, пользуясь нестабильностью в Афганистане.