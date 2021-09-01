Цхинвал, 1 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Южной Осетии государственное предприятие «Ирагропромсервис» в текущем году собрало урожай зерновых примерно на 70% больше, чем в прошлом. Об этом 31 августа агентству «Рес» сообщил министр сельского хозяйства республики Алан Маргиев.

Пшеница

«На 30 августа ГУП «Ирагропромсервис» выполнил уборочные работы зерновых колосовых культур на общей площади примерно 1700 гектаров. В прошлом году было убрано всего 1000 гектаров», — сказал Маргиев.

Глава министерства отметил, что уборочная кампания зерновых почти завершена. Увеличить объемы работ получилось благодаря приобретённой сельскохозяйственной технике.

Стоит отметить, что Нацбанк Южной Осетии ранее предоставил «Ирагропромсервису» кредит на приобретение четырёх комбайнов по уборке зерна. Еще один комбайн был подарен республике Минсельхозом России.