Москва, 1 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,22%, отступая до 73,05 рубля. Евро теряет 0,14%, сползая до 86,33 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня большинство мировых рынков демонстрируют рост, российские индексы следуют общей динамике. На этом фоне рубль также продолжил укрепление к основным валютам.

Очередной аукцион МинФина по размещению ОФЗ прошел с двойной переподпиской, что демонстрирует позитивное восприятие инвесторами рублевого долга на фоне устойчивости российской экономики.

Нефть также немного подрастает, поддерживая общепозитивный настрой. Дополнительно укрепляют интерес инвесторов к рискам макростатистические данные из Германии.

Данные позволяют надеяться, что в столь неустойчивой экономической ситуации ЕвроЦентробанк не будет спешить сокращать меры поддержки рынков.

Технически уровень 73 рублей за доллар выступает сильным сопротивлением для российской валюты.

Если вечером на фоне данных о запасах нефти в США или новостей от ОПЕК+ нефть пойдет вниз, рубль также может скорректироваться», — считает эксперт.

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