Прага, 1 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Болгария, Румыния, Хорватия и Сербия должны войти в Шенгенское соглашение о свободном перемещении граждан и грузов. Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил 1 сентября журналистам.

Doležal Michal 420on.cz Андрей Бабиш

«Наше правительство предлагает, и уже не единожды, расширить его за счет принятия этих стран», — отметил Бабиш.

По словам председателя чешского правительства, у Евросоюза нет ясной стратегии ни по борьбе с нелегальной миграцией, ни по расширению Шенгенской зоны за счёт западной части Балкан. Бабиш планирует поднять эти вопросы на международной политологической конференции «Стратегический форум» в Словении.

Он подчеркнул, что Европу следует защищать от нелегальных беженцев. Во время первого миграционного кризиса в 2015 году Шенгенская зона оказалась неэффективной, барьером на пути беженцев стала только Венгрия.

По мнению Бабиша, Евросоюзу следует начать переговоры с Турцией, которая «за деньги» может задержать у себя беженцев из Афганистана.

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