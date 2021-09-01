Токио, 1 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка ЕвгенияГалактионова выиграла бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В толкании ядра Галактионова показала результат 6,80 метра.

Победительницей с мировым рекордом стала представительница Украины Анастасия Москаленко, показавшая результат 7,61 метра. Серебро взяла польская спортсменка Роза Козаковская (7,37).

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