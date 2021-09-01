Москва, 1 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Сама по себе гаражная амнистия, безусловно, была крайне нужна. Ведь огромное количество гаражей, построенных и в советские времена, и в девяностые годы, когда правовая система нового государства только выстраивалась и имела множество пробелов, оказались в итоге вне закона, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Гаражи

«Притом, что когда-то люди строили или приобретали эти гаражи, что называется, «на свои кровные» и в соответствии с правилами, действовавшими на тот момент. Было бы несправедливо и неверно лишить сейчас значительную часть наших сограждан их собственности только потому, что она возводилась в иные времена, и законы с тех пор существенно поменялись.

Однако радоваться абсолютно всем владельцам гаражей не стоит. Для того, чтобы попасть под действие гаражной амнистии необходим ряд достаточно весомых условий. Так, права на такой гараж надо будет обязательно подтвердить договорами о подключении гаража (или гаражного комплекса) к сетям инженерно-технического обеспечения, документами об уплате коммунальных услуг и рядом иных документов.

А ведь немалая часть стоящих сейчас во дворах российских городов железных гаражей строилась в свои времена стихийно. И никакие договоры о коммунальном обслуживании или подключении к сетям не оформлялись.

Более того, у большинства владельцев гаражей вряд ли сохранились с советских времен соответствующие документы и договоры на подключение к сетям и коммунальное обслуживание.

Причем проблема зачастую касается не отдельных гаражей, а целых комплексов, построенных в 50−70-е годы. Тогда никто не задумывался, что когда-нибудь придется это документы восстанавливать.

Так что, несмотря на очевидную полезность гаражной амнистии, коснется она отнюдь не всех владельцев гаражей, а для многих может обернуться довольно сложным и продолжительным восстановлением необходимой документации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября в России стартует «гаражная амнистия». Граждане смогут оформить на гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года.

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