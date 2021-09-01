Саратов, 1 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Саратовской области житель поселка Красный Октябрь сдал в полицию раритерную находку — пистолет с патронами. По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, оружие направили на экспертизу.

Huntsmanblog.ru Пистолет ТТ

Находку мужчина обнаружил во время демонтажа крыши, где нашел небольшой деревянный ящик, внутри которого находились пистолет, четыре магазина и 163 патрона. Саратовец сообщил о находке участковому. Установили, что пистолет марки «парабеллум» 1910 года выпуска находится в идеальном состоянии и пригоден для стрельбы боевыми патронами.

Сознательный мужчина, сдавший оружие, избежит уголовной ответственности, а также получит за находку денежное вознаграждение, отмечают в полиции.

ИА REGNUM сообщало в начале июля о саратовце, который добровольно сдал найденное с помощью металлодетектора раритетное оружие времён Первой и Второй мировых войн. При осмотре места находки были идентифицированы пистолет марки «Walther» 1943 года выпуска, пистолет марки «Steyr» 1915 года выпуска, часть пистолетного магазина в виде пружины с металлической частью, а также 87 патронов различного калибра.

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