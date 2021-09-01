Житель Саратовской области при разборе крыши обнаружил раритетное оружие
Саратов, 1 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Саратовской области житель поселка Красный Октябрь сдал в полицию раритерную находку — пистолет с патронами. По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, оружие направили на экспертизу.
Находку мужчина обнаружил во время демонтажа крыши, где нашел небольшой деревянный ящик, внутри которого находились пистолет, четыре магазина и 163 патрона. Саратовец сообщил о находке участковому. Установили, что пистолет марки «парабеллум» 1910 года выпуска находится в идеальном состоянии и пригоден для стрельбы боевыми патронами.
Сознательный мужчина, сдавший оружие, избежит уголовной ответственности, а также получит за находку денежное вознаграждение, отмечают в полиции.
ИА REGNUM сообщало в начале июля о саратовце, который добровольно сдал найденное с помощью металлодетектора раритетное оружие времён Первой и Второй мировых войн. При осмотре места находки были идентифицированы пистолет марки «Walther» 1943 года выпуска, пистолет марки «Steyr» 1915 года выпуска, часть пистолетного магазина в виде пружины с металлической частью, а также 87 патронов различного калибра.
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