Амстердам, 1 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Создатель популярной видеоигры PlayerUnknown's Battlegorunds (PUBG) Брендан Грин покинул компанию Krafton, чтобы основать собственную студию. Об этом 1 сентября сообщает издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube PUBG

Новая студия называется PlayerUnknown Productions, её офис располагается в Амстердаме (Нидерланды). Согласно предварительным заявлениям, она продолжит разработку игры Prologue, а также «будет изучать системы для создания крупномасштабных проектов с открытым миром».

Напомним, что PUBG — это «королевская битва», релиз которой состоялся в 2017 году. В названии игры используется никнейм самого Брендана Грина — PlayerUnknown.