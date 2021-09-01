Москва, 1 сентября 2021, 15:26 — REGNUM Предлагаемый Минвостокразвития проект по заселению Дальнего Востока совершенно оторван от жизненных реалий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Герб Хабаровского края
Герб Хабаровского края

«Какое решение предлагается? Понастроить «человейников» на два миллиона жителей? На какие «шиши» будут жить эти «счастливчики», на что покупать жилье, чем заниматься, с каких зарплат они будут платить налоги, о которых грезит министр Чекунков? В СССР в тайге строили заводы и дороги, поэтому сюда ехал народ, которому требовалось жилье. А наши «эффективные менеджеры» не предлагают работу, а собираются за триллионы строить в тайге города — призраки», — возмущен Миронов.

Он предлагает теоретикам перебраться поближе к Дальнему Востоку.

«Не пора ли господам теоретикам перебраться поближе к предмету своей деятельности, чтобы выяснить реальную ситуацию на земле? В этих краях много достойных мест. Например, поселок Чумикан (Хабаровский край — прим. ИА REGNUM) на берегу Охотского моря. Почему бы нет? Авось, свежий морской ветерок проветрит чиновникам головы и поможет им избавиться от «потемкинских» идей», — предложил Миронов.

Создание города-миллионника возможно при объединении Владивостока, где проживают примерно 600 тыс. человек, с Артемом, население которого насчитывает чуть более 100 тыс. человек, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков РБК. В агломерацию планируется привлечь около 300 тыс. человек, пояснил глава ведомства.

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