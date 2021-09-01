Москва, 1 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Предлагаемый Минвостокразвития проект по заселению Дальнего Востока совершенно оторван от жизненных реалий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября, об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Герб Хабаровского края

«Какое решение предлагается? Понастроить «человейников» на два миллиона жителей? На какие «шиши» будут жить эти «счастливчики», на что покупать жилье, чем заниматься, с каких зарплат они будут платить налоги, о которых грезит министр Чекунков? В СССР в тайге строили заводы и дороги, поэтому сюда ехал народ, которому требовалось жилье. А наши «эффективные менеджеры» не предлагают работу, а собираются за триллионы строить в тайге города — призраки», — возмущен Миронов.

Он предлагает теоретикам перебраться поближе к Дальнему Востоку.

«Не пора ли господам теоретикам перебраться поближе к предмету своей деятельности, чтобы выяснить реальную ситуацию на земле? В этих краях много достойных мест. Например, поселок Чумикан (Хабаровский край — прим. ИА REGNUM) на берегу Охотского моря. Почему бы нет? Авось, свежий морской ветерок проветрит чиновникам головы и поможет им избавиться от «потемкинских» идей», — предложил Миронов.

Создание города-миллионника возможно при объединении Владивостока, где проживают примерно 600 тыс. человек, с Артемом, население которого насчитывает чуть более 100 тыс. человек, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков РБК. В агломерацию планируется привлечь около 300 тыс. человек, пояснил глава ведомства.