Москва, 1 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Бюджетные квартиры нормальной площади в столичном регионе можно найти только на удалении от Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом 1 сентября сообщается в обзоре рынка жилья аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости».

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В Москве такое жилье осталось на территории Троицкого административного округа, в Подмосковье — в городских округах, удаленных от МКАД, отмечают авторы исследования.

«Поэтому в лидерах по росту цен в августе — дальнее Подмосковье (+2,7%), Троицкий округ в Новой Москве (+1,6%) и средняя зона Московской области (+1,4%)», — сказано в обзоре.