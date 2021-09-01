Рига, 1 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Латвии продолжит курс по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом заявила глава ведомства Анита Муйжниеце, сообщает 1 сентября РИА Новости.

Diego Delso Рига

«Я ни при каких условиях не намерена отклоняться от курса, взятого на обучение на государственном языке», — подчеркнула Муйжниеце.

По её словам, переводить школы на латышский язык будут постепенно, выявляя помехи для этого процесса. Латвия стала независимым государством 30 лет назад, и переход на единственный государственный язык, латышский, стране необходим, добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Латвии с 1 сентября полностью переводят школы нацменьшинств на латышский язык обучения. При этом около 40% населения считают родным «иностранный» русский язык.

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