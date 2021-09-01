Уфа, 1 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Привести в порядок все общежития учебных заведений намерены к 2024 году в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров во время посещения общежития Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коридор общежития

Следите за развитием событий в трансляции: «1 сентября: как проходит День знаний в России и в мире – трансляция»

В настоящее время колледж является одним из престижных учебных заведений Башкирии и Уральского региона. По результатам работы прошлого года он вошел в десятку лучших образовательных организаций России движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

На сегодняшний день в этом учебном заведении учатся 1468 человек, в том числе свыше 500 человек проживают в общежитии, построенном в 1976 году. Капитальный ремонт в здании общежития не проводили свыше двадцати лет, а инвентарь не обновляли с самого открытия.

«На таких матрасах дети спать не должны. Они все промятые и не годятся ни внешне, ни по качеству для того, чтобы дети могли здесь полноценно отдыхать. Санузлы тоже в ненадлежащем состоянии и их нужно приводить в порядок. Мы должны создать достойные и комфортные условия для проживания студентов в общежитиях», — приводит пресс-служба республиканского правительства слова Назарова.

Премьер-министр правительства Башкирии поручил ответственным лицам в самое ближайшее время привести в порядок все санузлы, и до конца текущего года обновить матрасы во всех общежитиях региона.

«В последующем мы уже будем делать капитальный ремонт всех общежитий, а также строить новые. Потому что сейчас их в республике не хватает. Наши дети должны жить в современных и отвечающих всем требованиям условиях. Поэтому до 2024 года мы все эти вопросы должны решить», — заявил он.