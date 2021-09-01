Симферополь, 1 сентября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. С июня по август 2021 года по Крымскому мосту проехало более 2 млн транспортных средств. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Крымский мост

«2,3 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три летних месяца, что превышает показатели аналогичных периодов 2020 и 2019 годов на 15% (1,9 млн машин) и на 2,2% (2,25 млн машин) соответственно», — говорится в сообщении.

Кроме того, за лето 2021 года по Крымскому мосту проехало свыше 210 тыс. грузовых автомобилей и 19 тыс. автобусов. Летом среднесуточная интенсивность движения выросла в 2,2 раза по сравнению с весной, отметили в ведомстве.

Наибольшее число машин отправилось в Крым 1 августа — 21 738 единиц. А в обратном направлении — 20 260 автомобилей. Наиболее загруженное движение по переправе наблюдается в выходные дни, а менее загруженными днями являются среда и четверг.

Напомним, в мае 2021 года стало известно, что за три года с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 14 млн транспортных средств.

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