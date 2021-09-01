Великий Новгород, 1 сентября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В Новгородской области 1 сентября в школы пришли 67 тысяч школьников, более семи тысяч из которых составляют первоклассники, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Александр Погожев ИА REGNUM Колокольчик для первого и последнего звонка в школе

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Губернатор Андрей Никитин в День знаний поздравил воспитанников школы-интернета «Спарта». Здесь учатся и тренируются по различным направлениям спорта 150 детей из разных районов Новгородской области, а также из других регионов страны.

Вместе с началом учебного года в 11 муниципальных образованиях Новгородской области открыли 17 «Точек роста». На создание этих объектов было направлено 26,7 млн рублей. Теперь в области работают 69 таких центров.

Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» открывают в рамках нацпроекта «Образование». Они оснащены современным оборудованием, помогающим при изучении технологии, математики, информатики, ОБЖ.

«Открытие «Точек роста» в сельских школах — большой шаг к тому, чтобы выровнять уровень образования в городе и на селе <…> Дети из небольших школ стали больше участвовать в олимпиадах, занимать призовые места. К 2024 году «Точки роста» появятся во всех сельских школах», — сказала министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова.

Как отметили в областной администрации, мероприятия ко Дню знаний прошли во всех школах региона с учетом эпидемических ограничений.