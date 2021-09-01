Канберра, 1 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Согласно результатам парламентского расследования, действующая в Австралии трудовая миграционная система не защищает в должной мере иностранных трудящихся и позволяет процветать эксплуатации рабочих, пребывающих из-за границы. Об этом 1 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Парламентское расследование было инициировано два года назад для изучения воздействия временной трудовой миграции на экономику Австралии в целом и уровень занятости.

В ходе слушаний сенатор от лейбористов Рафф Чикконе, который возглавляет специальный комитет по изучению вопросов временной миграции, заявил, что до пандемии Австралия обладала второй по величине миграционной рабочей силой в странах ОЭСР.

«В связи с закрытием международных границ пандемия COVID-19 обнажила зависимость нашей экономики от временных трудовых мигрантов», — подчеркнул Чикконе.