Москва, 1 сентября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Изменений в законах и всевозможных нормативно-правовых актах, вступающих с 1 сентября 2021 года, так много, что этому можно посвятить выход отдельной небольшой книги или монографии. В основном, множественные новации, призванные улучшить жизнедеятельность граждан и организаций в различных сферах, носят конструктивный характер. Но не всё так однозначно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Денис Тодоренко.

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«Самой заметной и очевидной мерой со стороны власти стали выплаты по 10 тыс. и 15 тыс. руб. пенсионерам (по старости — причем как работающим, так и неработающим, инвалидности, потере кормильца) и военным (и контрактникам, и курсантам).

С одной стороны, заявленная цель благородна — повысить для определённых категорий граждан адресными трансфертами доходы, которые упали вследствие повышения цен. Реально располагаемые доходы этих групп должны вырасти на 0,6%.

С другой же стороны, на эти цели потребуется около 500 млрд руб. из бюджета. Ранее объявленные и осуществленные перечисления на школьников (также по 10.000 руб.), беременным и одиноким обошлись уже более, чем в 200 млрд. руб. Это всё не только увеличит спрос, что хорошо, но и подхлестнёт инфляцию, что не очень хорошо,

Впрочем, в самом ЦБ РФ заявляют, что дополнительного всплеска цен не должно произойти.

Интересным нововведением, которое начнёт действовать уже с начала нового учебного года, станет введение т.н. «Пушкинской карты»: все школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет получат специальную карту, на балансе которой будет 3 тыс. руб.

Их можно потратить только на культурное просвещение — сходить в театр, музей, библиотеку (на платные семинары или лекции) или даже концерт.

И хотя пока в самом правительстве не могут определиться, сколько учреждений подключились к программе (800 или 1300) — инициатива представляется крайне здравой и полезной. Лучше поздно, чем никогда. К тому же в 2021 году на карте будет уже 5.000 руб.

Еще одной конструктивной мерой со стороны правительства РФ станет оплата больничного по уходу за ребенком (в возрасте до семи лет) в размере средней зарплаты мамы или папы вне зависимости от стажа родителей (ранее требовалось отработать минимум восемь лет). Причем неважно, в стационаре лечился ребенок или дома.

Пользу от такой новации прочувствуют в первую очередь молодые родители, которые попросту не успели наработать себе необходимый (ранее) стаж.

Возвращаясь к болезненной теме повышения цен на продовольственные товары, стоит отметить, что с 1 сентября вводится плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло — мера, направленная на недопущение резкого роста стоимости на данный продукт, так как с 1 октября и ретейлеры, и производители уже могут не удерживать цены, установленные правительством.

Ограничение по потолку необходимо было снимать, иначе это привело бы к разорению производителей и грозило бы дефицитом масла и впоследствии еще большим резким скачком цен.

Также станет обязательной станет маркировка молочной продукции с длительными сроками хранения (до этого, с 1 июня это было сделано для сыра и мороженого).

В условиях общего увеличения инфляционного давления трудно сказать, как это сказалось на данных продуктах, но субъективно цены на мороженое выросли сильнее, чем официальные 6,7%, хотя представители производителей обещали, что вклад маркировок в стоимость составит не более 10 копеек.

Если мера заработает как надо и не выйдет боком в плане роста цен, то производство контрафакта заметно снизится, что не может не радовать. Позже (с 1 декабря 2021 года и 1 марта 2022 года) такие же меры примут для бутилированной воды — минеральной и обычной.

Еще из заметных и важных мини-реформ, внедряемых с 1 сентября, стоит отметить возможность обжалования штрафов ПДД через интернет (на сайте суда или посредством «Госуслуг»), «гаражную амнистию» (до 1 сентября 2026 года можно будет бесплатно оформить и сам гараж, и землю под ним — при условии даты постройки до 29 декабря 2004 года), продажу несетевыми аптеками безрецептурных лекарств через интернет (например, используя площадки маркетплейсов), введение и изучение в школах финансовой грамотности (внутри других предметов), для студентов вузов со второго курса можно будет изменить факультет и специализацию.

В Москве с 1 сентября начали действовать всевозможные скидки в общественном транспорте. Позитивные изменения, внедряемые властями, можно только поприветствовать — они реально облегчат и улучшать жизнь людей. Не последнюю роль в этом, как ни странно, сыграла пандемия коронавируса COVID-19, которая ускорила цифровизацию множества услуг», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали о том, что изменится в жизни российских граждан с сентября 2021 года.

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