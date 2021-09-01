Канберра, 1 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в местном суде Дарвина министерство обороны Австралии было оштрафовано на один миллион долларов (53,6 млн рублей) после того, как было признанным виновным в допущении смерти военнослужащего по неосторожности в ходе проведения полевых стрельб. Об этом сообщил телеканал Nine News.

U.S. Air Force Австралийские солдаты

Отмечается, что представители военного ведомства Австралии свою вину признали, поскольку они не смогли обеспечить должный уровень соблюдения техники безопасности во время стрельб, проходивших на Северной территории.

В ходе процесса судья посчитала, что у организаторов стрельб было 65 секунд, чтобы понять, что 25-летний рядовой Джейсон Чаллис отделился от группы, вышел на линию огня и встал за учебной мишенью. Первоначально она хотела оштрафовать минобороны Австралии на 1,5 миллиона долларов, однако, поскольку в ведомстве признали свою вину, судья уменьшила сумму штрафа на треть.