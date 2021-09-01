Оттава, 1 сентября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Популярный канадский певец Шон Мендес занял пост исполнительного продюсера экранизации видеоигры Life is Strange. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Скриншот с YouTube Life is Strange: True colors

Компанию Мендесу составит Эндрю Гертлер, его менеджер и сооснователь студии Permanent Content. Вместе они займутся «контролем над музыкальным наполнением сериала».

Напомним, что телеадаптация Life is Strange была анонсирована ещё в 2016 году. Подробности проекта и примерная дата его премьеры пока неизвестны.